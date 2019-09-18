Судья Лапочкин рассказал о 3,5 тыс. негативных сообщений после матча «Спартак» — ЦСКА
- @fcsm_official
«Раньше была открыта страница «ВКонтакте». Помню, пришёл домой после игры «Спартак» — ЦСКА, открываю соцсети, а там 3,5 тыс. сообщений! Ядрёна вошь, думаю. И ни одного цензурного! Неделю чистил стену, с тех пор всё закрыл», — цитирует Лапочкина «Чемпионат».
По его словам, в судейском корпусе просят арбитров вообще не вести социальных сетей, но ему кажется, в XXI веке без этого сложно.
Лапочкин признан лучшим арбитром прошлого сезона Российской премьер-лиги.
Ранее Лапочкин рассказал, как тренер Леонид Слуцкий обращался к нему по рации во время матча.