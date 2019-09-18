Судья Лапочкин рассказал о 3,5 тыс. негативных сообщений после матча «Спартак» — ЦСКА

Российский футбольный арбитр Сергей Лапочкин рассказал о негативных сообщениях в свой адрес после одного из матчей между московскими «Спартаком» и ЦСКА.

«Раньше была открыта страница «ВКонтакте». Помню, пришёл домой после игры «Спартак» — ЦСКА, открываю соцсети, а там 3,5 тыс. сообщений! Ядрёна вошь, думаю. И ни одного цензурного! Неделю чистил стену, с тех пор всё закрыл», — цитирует Лапочкина «Чемпионат».

По его словам, в судейском корпусе просят арбитров вообще не вести социальных сетей, но ему кажется, в XXI веке без этого сложно.

Лапочкин признан лучшим арбитром прошлого сезона Российской премьер-лиги.

Ранее Лапочкин рассказал, как тренер Леонид Слуцкий обращался к нему по рации во время матча.