Арбитр Лапочкин рассказал, как Слуцкий обращался к нему по рации во время матча

Короткая ссылка
Российский арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда тренер Леонид Слуцкий во время матча обратился к нему по рации резервного судьи.
Арбитр Лапочкин рассказал, как Слуцкий обращался к нему по рации во время матча
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«По-моему, Слуцкий в первый же мой сезон сказал, что Лапочкин — самый слабый арбитр Премьер-лиги. Был как-то случай: я судил, а он подошёл к резервному и сказал что-то в рацию, чтобы я его услышал», — цитирует рефери «Чемпионат».

По его словам, до Слуцкого ни один специалист так не делал. Лапочкин также попытался вспомнить слова Слуцкого, сказанные в тот момент.

«Что-то вроде: «Ты чего так судишь?!» А я не понял, говорю: «Кто это сказал?» Резервный говорит: «Слуцкий», — отметил Лапочкин.

Лапочкин признан лучшим арбитром прошлого сезона Российской премьер-лиги. 

Слуцкий с 2018 года возглавляет голландский «Витесс». Помимо этого, он работал с «Ураланом», «Москвой», «Крыльями Советов», ЦСКА, сборной России и английским «Халл Сити».

Ранее Слуцкий ответил на критические высказывания некоторых болельщиков относительно его публикаций в Instagram.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить