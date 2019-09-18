Арбитр Лапочкин рассказал, как Слуцкий обращался к нему по рации во время матча

Российский арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда тренер Леонид Слуцкий во время матча обратился к нему по рации резервного судьи.

«По-моему, Слуцкий в первый же мой сезон сказал, что Лапочкин — самый слабый арбитр Премьер-лиги. Был как-то случай: я судил, а он подошёл к резервному и сказал что-то в рацию, чтобы я его услышал», — цитирует рефери «Чемпионат».

По его словам, до Слуцкого ни один специалист так не делал. Лапочкин также попытался вспомнить слова Слуцкого, сказанные в тот момент.

«Что-то вроде: «Ты чего так судишь?!» А я не понял, говорю: «Кто это сказал?» Резервный говорит: «Слуцкий», — отметил Лапочкин.

Лапочкин признан лучшим арбитром прошлого сезона Российской премьер-лиги.

Слуцкий с 2018 года возглавляет голландский «Витесс». Помимо этого, он работал с «Ураланом», «Москвой», «Крыльями Советов», ЦСКА, сборной России и английским «Халл Сити».

Ранее Слуцкий ответил на критические высказывания некоторых болельщиков относительно его публикаций в Instagram.