Слуцкий: я занят футболом 23 часа и 55 минут, оставшиеся 5 минут — для Instagram

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на критические высказывания некоторых болельщиков на его публикации в социальной сети Instagram.
Слуцкий: я занят футболом 23 часа и 55 минут, оставшиеся 5 минут — для Instagram
  • РИА Новости

«Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьёзный тренер или клоун? Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут – для Instagram», — приводит слова Слуцкого Voetbalprimeur.

48-летний российский специалист возглавляет «Витесс» с 2018 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам шести туров занимает третье место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 11 очков.

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в матче Эредивизи.

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