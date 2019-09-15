Слуцкий: я занят футболом 23 часа и 55 минут, оставшиеся 5 минут — для Instagram
- РИА Новости
«Многие из моих подписчиков спрашивают: ты теперь серьёзный тренер или клоун? Да, иногда я клоун. Я футбольный тренер и занят футболом 23 часа и 55 минут в сутки. Оставшиеся пять минут – для Instagram», — приводит слова Слуцкого Voetbalprimeur.
48-летний российский специалист возглавляет «Витесс» с 2018 года. В нынешнем сезоне его команда по итогам шести туров занимает третье место в турнирной таблице Эредивизи, набрав 11 очков.
Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в матче Эредивизи.