Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола пошутил о покупке квартиры на Украине
- © Russell Hart, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
«Не надоело ли мне так часто встречаться с «Шахтёром»? Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтёра» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «МанСити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык, и мне очень нравится», — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Шахтёра».
Он также отметил, что его коллективам всегда было сложно играть против донецкой команды и он очень уважает «Шахтёр».
Встреча состоится 18 сентября в Харькове на стадионе «Металлист» в 22:00 мск.
Ранее Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство АПЛ после поражения от «Норвича» в пятом туре первенства.