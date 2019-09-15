Гвардиола после проигрыша «Норвичу»: сейчас только сентябрь, всё ещё впереди

Главный тренер английского клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Норвич Сити» в пятом туре АПЛ высказался о борьбе за чемпионство.

«Мы уступаем пять очков «Ливерпулю». Я теперь должны сказать: «Поздравляю «Ливерпуль» с чемпионством»? Слушайте, сейчас только сентябрь, всё ещё впереди. Мы будем лучше тренироваться и ещё навяжем борьбу. Да, мы уже потеряли пять очков, но мы должны понять, что нам делать дальше», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.

По итогам пяти туров «Ливерпуль» с пятью победами лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с тремя победами, одним поражением и ничьей — второй.

Ранее «Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ.