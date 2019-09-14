«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ

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Лондонский «Челси» на выезде одержал разгромную победу над «Вулверхэмптоном» в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ
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Встреча прошла на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе синих хет-трик оформил Тэмми Абрахам, кроме того, отличились Фикайо Томори и Мэйсон Маунт. У хозяев один мяч забил Патрик Кутроне, а также Абрахам поразил свои ворота.

Теперь в активе «Челси» восемь очков, которые позволяют подопечным Фрэнка Лэмпарда подняться на шестое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с тремя баллами находится на предпоследней строчке чемпионата.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Ливерпулем», «Вулверхэмптон» с «Тоттенхэмом».

Ранее «Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» в пятом туре АПЛ.

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