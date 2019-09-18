«Спартак» назначил Власова новым коммерческим директором

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Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора.
«Спартак» назначил Власова новым коммерческим директором
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Как сообщает официальный сайт красно-белых, пост займёт Алексей Власов.

Отмечается, что Власов уже работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год. С 2012 года он занимал должность директора по развитию бизнеса, а в 2015-м стал работать в российском офисе Международной федерации футбола (ФИФА), где возглавлял направление маркетинговых операций.

21 августа «Спартак» объявил об уходе Александра Атаманенко с поста коммерческого директора клуба.

По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает вариант приглашения экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на пост главного тренера.

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