«Спартак» назначил Власова новым коммерческим директором

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, пост займёт Алексей Власов.

Отмечается, что Власов уже работал в структуре клуба с 2008 по 2015 год. С 2012 года он занимал должность директора по развитию бизнеса, а в 2015-м стал работать в российском офисе Международной федерации футбола (ФИФА), где возглавлял направление маркетинговых операций.

21 августа «Спартак» объявил об уходе Александра Атаманенко с поста коммерческого директора клуба.

По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает вариант приглашения экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера на пост главного тренера.