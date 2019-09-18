СМИ: Австрийский лыжник, рассказавший о допинговой сети, получил пожизненную дисквалификацию

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Австрийский лыжник Йоханнес Дюрр получил пожизненную дисквалификацию за многократное нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает журналист ARD Хайо Зеппельт, австрийский лыжник Йоханнес Дюрр получил пожизненную дисквалификацию за многократное нарушение антидопинговых правил. Адвокат спортсмена заявил, что его клиент не будет подавать апелляцию.

В 2019 году Дюрр дал интервью, в котором рассказал о допинге в лыжном спорте. На основании его показаний, полиция произволе рейды во время чемпионата мира в Зефельде. В результате проведённых следственных мероприятий было установлено, что врач Марк Шмидт помогал использовать спортсменам из разных видов спорта кровяной допинг.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев.

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