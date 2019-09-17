СМИ: Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
СМИ: Биатлонистка Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев
  • © Денис Костюченко
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, российская биатлонистка Маргарита Васильева дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение календарного года.

Васильева в прошлом сезоне дебютировала в Кубке мира. На этапе в Оберхофе биатлонистка заняла первое место в командной эстафете.

Ранее Вирер рассказала о проблемах с мотивацией на старте подготовки к биатлонному сезону.

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