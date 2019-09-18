Боксёры Замковой, Бабанин и Батыргазиев вышли в четвертьфинал ЧМ-2019

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Трое российских боксёров стали преодолели стадию 1/8 финала на чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.

В весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев одержал победу над аргентинцем Мирко Куэльо. В четвертьфинале его ждёт представитель Кубы Хорхе Альварес Эстрада. В весовой категории до 69 кг Андрей Замковой победил канадца Вьятта Сэнфорда, и в 1/4 финала также сразится с боксёром из Кубы — Рониэлем Сотолонго. В супертяжёлом весе Максим Бабанин победил Гургена Оганесяна и в следующей стадии соревнования померится силами с представителем Великобритании Фрейзером Кларком.

Ещё один россиянин, Василий Егоров, выступающий в весовой категории до 52 кг, уступил французу Биллалю Беннама и завершил борьбу за медали.

Ранее сообщалось, что двое россиян вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу.

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