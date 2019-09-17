Двое россиян вышли в четвертьфинал ЧМ по боксу

Илья Попов и Муслим Гаджимагомедов победили своих соперников на стадии 1/8 финала чемпионата мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге.

В весовой категории до 63 кг Илья Попов раздельным решением судей победил австралийца Гарри Гарсайда. В четвертьфинале российский боксёр встретится с кубинцем Энди Крусом Гомесом.

В весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов единогласным решением судей одержал победу над Давидом Ньикой из Новой Зеландии. В следующем раунде чемпионата мира россиянин встретится с британцем Чивоном Кларком.

Ранее сообщалось, что россияне Андрей Замковой и Максим Бабанин вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу в Екатеринбурге.