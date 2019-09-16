Россияне Замковой и Бабанин вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу в Екатеринбурге

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Российские боксёры Андрей Замковой и Максим Бабанин вышли в 1/8 финала чемпионата мира в Екатеринбурге.
Россияне Замковой и Бабанин вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу в Екатеринбурге
  • РИА Новости

Замковой, который выступает в весовой категории до 69 кг, за 55 секунд нокаутировал бельгийца Набиля Мессауди. Следующим соперником россиянина станет канадец Вьятт Сэнфорд.

Бабанин же досрочно победил представителя Гренады Энди Кристофера Эндаллу в бою в категории свыше 91 кг. В 1/8 финала Бабанин сразится с армянином Гургеном Ованесяном.

Ранее россияне Альберт Батыргазиев, Георгий Кушиташвили и Муслим Гаджимагомедов вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу.

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