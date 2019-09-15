Трое россиян вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу

На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, трое российских спортсменов сумели пройти в следующий этап соревнований.

В весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев победил болгарина Бояна Асенова единогласным решением судей.

Георгий Кушиташвили, выступающий в дивизионе до 81 кг, выиграл бой у валлийца Сэмми Ли раздельным решением судей. За выход в четвертьфинал Кушиташвили поборется с белорусом Михаилом Даугалявцем.

Тяжеловес Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, взял верх над Бератом Акаром из Турции.

Поединки 1/8 финала на чемпионате мира в Екатеринбурге состоятся 17 сентября.

Ранее Гаджимагомедов заявил, что с футболистами боксёры не дружат.