Трое россиян вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу
- © Европейская конфедерация бокса (EUBC)
В весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев победил болгарина Бояна Асенова единогласным решением судей.
Георгий Кушиташвили, выступающий в дивизионе до 81 кг, выиграл бой у валлийца Сэмми Ли раздельным решением судей. За выход в четвертьфинал Кушиташвили поборется с белорусом Михаилом Даугалявцем.
Тяжеловес Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, взял верх над Бератом Акаром из Турции.
Поединки 1/8 финала на чемпионате мира в Екатеринбурге состоятся 17 сентября.
Ранее Гаджимагомедов заявил, что с футболистами боксёры не дружат.