Трое россиян вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу

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На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, трое российских спортсменов сумели пройти в следующий этап соревнований.
Трое россиян вышли в 1/8 финала ЧМ по боксу
  • © Европейская конфедерация бокса (EUBC)
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В весовой категории до 57 кг Альберт Батыргазиев победил болгарина Бояна Асенова единогласным решением судей. 

Георгий Кушиташвили, выступающий в дивизионе до 81 кг, выиграл бой у валлийца Сэмми Ли раздельным решением судей. За выход в четвертьфинал Кушиташвили поборется с белорусом Михаилом Даугалявцем. 

Тяжеловес Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 91 кг, взял верх над Бератом Акаром из Турции.

Поединки 1/8 финала на чемпионате мира в Екатеринбурге состоятся 17 сентября.

Ранее Гаджимагомедов заявил, что с футболистами боксёры не дружат.

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