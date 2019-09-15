Гаджимагомедов: с футболистами мы не дружим

Чемпион Европейских игр 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов ответил на вопрос, консультировались ли российские боксёры с игроками сборной России по футболу о том, как успешно выступить на домашнем чемпионате мира.

РИА Новости

«Нет, с футболистами мы не дружим», — ответил Гаджимагомедов RT. Ранее сообщалось, что трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге.