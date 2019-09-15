Гаджимагомедов: с футболистами мы не дружим

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Чемпион Европейских игр 2019 года по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов ответил на вопрос, консультировались ли российские боксёры с игроками сборной России по футболу о том, как успешно выступить на домашнем чемпионате мира.
Гаджимагомедов: с футболистами мы не дружим
  • РИА Новости

«Нет, с футболистами мы не дружим», — ответил Гаджимагомедов RT.

Ранее сообщалось, что трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге.

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