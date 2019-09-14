Трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге

Россияне Василий Егоров, Илья Попов и Глеб Бакши, выступающие в весовых категориях до 52, 63 и 75 кг соответственно, вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.

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Егоров одолел эквадорца Луиса Дельгадо, Попов победил Александра Параскива из Молдавии, а Бакши взял верх над азербайджанцем Амином Кушховым. Таким образом, каждый в своей весовой категории вышел в 1/8 финала. Теперь Егоров встретится с французом Билалом Беннама 17 сентября, Попов в этот же день сразится с представителем ДР Конго Мулумбой Мбайя, а Бакши — с ирландцем Майклом Невином 16 сентября. Ранее в Екатеринбурге прошла церемония открытия ЧМ по боксу.