Трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге
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Егоров одолел эквадорца Луиса Дельгадо, Попов победил Александра Параскива из Молдавии, а Бакши взял верх над азербайджанцем Амином Кушховым.
Таким образом, каждый в своей весовой категории вышел в 1/8 финала. Теперь Егоров встретится с французом Билалом Беннама 17 сентября, Попов в этот же день сразится с представителем ДР Конго Мулумбой Мбайя, а Бакши — с ирландцем Майклом Невином 16 сентября.
Ранее в Екатеринбурге прошла церемония открытия ЧМ по боксу.