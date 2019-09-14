Трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Россияне Василий Егоров, Илья Попов и Глеб Бакши, выступающие в весовых категориях до 52, 63 и 75 кг соответственно, вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге.
Трое российских боксёров вышли в 1/8 финала ЧМ в Екатеринбурге
  • © pixabay.com

Егоров одолел эквадорца Луиса Дельгадо, Попов победил Александра Параскива из Молдавии, а Бакши взял верх над азербайджанцем Амином Кушховым.

Таким образом, каждый в своей весовой категории вышел в 1/8 финала. Теперь Егоров встретится с французом Билалом Беннама 17 сентября, Попов в этот же день сразится с представителем ДР Конго Мулумбой Мбайя, а Бакши — с ирландцем Майклом Невином 16 сентября.

Ранее в Екатеринбурге прошла церемония открытия ЧМ по боксу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить