В Екатеринбурге прошла церемония открытия ЧМ по боксу

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В центре «Екатеринбург-Экспо» состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по боксу.
В Екатеринбурге прошла церемония открытия ЧМ по боксу
  • РИА Новости

«Хочу поприветствовать всех в этом замечательном городе, а также поблагодарить Россию за радушный приём. Большое спасибо генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлёву, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Именно мировое первенство должно доказать всему миру, насколько преданны мы нашему виду спорта. Не политика должна быть центром мира, а спорт», — цитирует ТАСС слова исполняющего обязанности президента АИБА Мохамеда Мустасана.

Чемпионат мира по боксу пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

Ранее Путин заявил, что ЧМ по боксу в Екатеринбурге станет праздником спорта и дружеского общения.

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