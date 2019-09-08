Путин: ЧМ по боксу в Екатеринбурге станет праздником спорта и дружеского общения

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата мира по боксу, который стартует 8 сентября в Екатеринбурге.
Путин: ЧМ по боксу в Екатеринбурге станет праздником спорта и дружеского общения
  • РИА Новости

«Уверен, что чемпионат мира станет настоящим праздником спорта и дружеского общения. Он будет способствовать популяризации бокса, ценностей физической культуры, а также активного, здорового образа жизни», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Чемпионат мира по боксу пройдёт с 8 по 21 сентября в Екатеринбурге. В мировом форуме примут участие 488 спортсменов из 91 страны.

Ранее сообщалось, что боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина.

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