Боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина

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Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов, нокаутировавший Нордина Талеба на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242, заявил, что может обдумать возможность стать телохранителем президента России Владимира Путина.
Боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина
  • @muslim_salikhov / instagram

Российский боец Муслим Салихов нокаутировал Нордина Талеба в первом раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал, как относится к тому, что этот поединок называли встречей между охранником бразильского футболиста Неймара с телохранителем президента России Владимира Путина.

«Ну, я не охранник Путина. Он — да, охранник Неймара. А я — боец. Конечно, это приятное звание. Если бы это было правдой, было бы интересно. Однако я обычный боец. Готов ли к предложению от Путина? Я открыт, подумаю», — сказал россиянин.

Оппонент Салихова Талеб ранее работал телохранителем футболиста французского ПСЖ Неймара.

Ранее Ахмедов заявил, что на UFC 242 он как будто дрался дома.

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