Боец UFC Салихов открыт к предложению стать телохранителем Путина
- @muslim_salikhov / instagram
Российский боец Муслим Салихов нокаутировал Нордина Талеба в первом раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ), рассказал, как относится к тому, что этот поединок называли встречей между охранником бразильского футболиста Неймара с телохранителем президента России Владимира Путина.
«Ну, я не охранник Путина. Он — да, охранник Неймара. А я — боец. Конечно, это приятное звание. Если бы это было правдой, было бы интересно. Однако я обычный боец. Готов ли к предложению от Путина? Я открыт, подумаю», — сказал россиянин.
Оппонент Салихова Талеб ранее работал телохранителем футболиста французского ПСЖ Неймара.
Ранее Ахмедов заявил, что на UFC 242 он как будто дрался дома.