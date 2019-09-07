Ахмедов — о выступлении на UFC 242: я как будто дрался дома

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Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов поблагодарил публику на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 за поддержку.
Ахмедов — о выступлении на UFC 242: я как будто дрался дома
  • © Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я действительно чувствовал поддержку зрителей сегодня. Каждый удар, каждый мой тейкдаун они встречали одобрительно. Ощущение такое, как будто дрался дома. Уже в третий раз я дерусь в рамках одного турнира с Нурмагомедовым, и вновь получился хороший бой. Конечно, всё внимание на Хабибе, но ты также получаешь порцию внимания. Это очень хорошо, и я надеюсь вскоре вновь выступить в одном карде с ним», — заявил Ахмедов после боя.

Омари Ахмедов одержал победу над Заком Каммингсом единогласным решением судей.

В главном поединке турнира UFC 242 встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.

Ранее Уайт анонсировал бой Диаса с Масвидалем на UFC 244.

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