Ахмедов — о выступлении на UFC 242: я как будто дрался дома
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«Я действительно чувствовал поддержку зрителей сегодня. Каждый удар, каждый мой тейкдаун они встречали одобрительно. Ощущение такое, как будто дрался дома. Уже в третий раз я дерусь в рамках одного турнира с Нурмагомедовым, и вновь получился хороший бой. Конечно, всё внимание на Хабибе, но ты также получаешь порцию внимания. Это очень хорошо, и я надеюсь вскоре вновь выступить в одном карде с ним», — заявил Ахмедов после боя.
Омари Ахмедов одержал победу над Заком Каммингсом единогласным решением судей.
В главном поединке турнира UFC 242 встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.
Ранее Уайт анонсировал бой Диаса с Масвидалем на UFC 244.