Ахмедов — о выступлении на UFC 242: я как будто дрался дома

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов поблагодарил публику на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 242 за поддержку.

«Я действительно чувствовал поддержку зрителей сегодня. Каждый удар, каждый мой тейкдаун они встречали одобрительно. Ощущение такое, как будто дрался дома. Уже в третий раз я дерусь в рамках одного турнира с Нурмагомедовым, и вновь получился хороший бой. Конечно, всё внимание на Хабибе, но ты также получаешь порцию внимания. Это очень хорошо, и я надеюсь вскоре вновь выступить в одном карде с ним», — заявил Ахмедов после боя.

Омари Ахмедов одержал победу над Заком Каммингсом единогласным решением судей.

В главном поединке турнира UFC 242 встретятся чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье.

Ранее Уайт анонсировал бой Диаса с Масвидалем на UFC 244.