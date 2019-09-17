Российский боец Копылов дебютирует в UFC поединком с Роберсоном

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов дебютирует в Абсолютном бойцовсом чемпионате (UFC) поединком с американцем Карлом Роберсоном.

Как сообщает UFC Russia, соперником Романа Копылова в дебютном поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата станет американец Карл Роберсон. Бой состоится в рамках турнира UFC Fight Night 163, который пройдёт в Москве 9 ноября.

На профессиональном уровне Копылов одержал восемь побед, не потерпев ни единого поражения.

Ранее Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после ухода из спорта.