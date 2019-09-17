Баста выступит в роли ведущего на телеканале «Матч! Боец»
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба «Матч ТВ», 18 сентября в 20:20 в эфир выйдет специальный выпуск программы «Не о боях», ведущим которого выступит рэп-исполнитель Баста. Гостем программы будет боец смешанных единоборств в первом среднем весе Хаял Халк Джаниев.
Василий Вакуленко в юности на протяжении шести лет занимался дзюдо. Также Басту можно часто увидеть на топовых турнирах UFC.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пожертвовал $100 тыс. в благотворительный фонд Порье.