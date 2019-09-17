Психолог сомневается, что Кокорин и Мамаев стремятся к высоким достижениям в футболе

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Спортивный психолог Владимир Сафонов выразил мнение относительно возвращения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на прежний уровень.
Психолог сомневается, что Кокорин и Мамаев стремятся к высоким достижениям в футболе
  • РИА Новости

«Они без проблем вернутся на прежний уровень, они знают, на что способен их организм. Другое дело, какой антураж они создадут вокруг себя и к чему будут стремиться. Они ведь публичные люди и теперь точно знают, что каждое их действие обсуждают. Сомневаюсь, что спортсмены, стремящиеся к высоким достижениям, позволили бы себе драку и шампанское в Монако», — сказал Сафонов в интервью RT.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что Мамаев не будет испытывать недостатка в предложениях от клубов РПЛ.

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