Колосков ответил на вопрос, сможет ли Мамаев найти новый клуб

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что Павел Мамаев не будет испытывать недостатка предложений в случае расторжения контракта с «Краснодаром».
Колосков ответил на вопрос, сможет ли Мамаев найти новый клуб
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

«Они нарасхват. Без работы не останутся. Их потенциал пока не исчерпан. Я верю в искреннее желание клубов заключить контракт с Мамаевым, а также думаю, что проблемы с внесением Кокорина в заявку «Зенита» возникли из-за недостаточной информированности наших спортивных чиновников. Они впервые столкнулись с тем, что игрок РПЛ сидит в тюрьме, а с ним надо подписывать трудовое соглашение», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее он выразил уверенность, что РФС поможет Мамаеву с заявкой на сезон.

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