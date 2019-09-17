РФС может пересмотреть регламент заявки игроков и помочь Мамаеву
- РИА Новости
«Дело в том, что РФС сам устанавливает рамки трансферного окна. В случае, если на внутреннем уровне мы примем решение сделать исключение из правил и открыть дозаявку для Мамаева — в УЕФА нам пойдут на встречу. По мне, это лучший вариант развития событий. Это надо сделать в интересах футбола», — заявил Колосков.
Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, какие условия должны быть выполнены, чтобы Александра Кокорина можно было заявить в РПЛ.