Клубы РПЛ должны подать заявку на регистрацию Кокорина до 17 сентября

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Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил, какие условия должны быть выполнены, чтобы Александра Кокорина можно было заявить в РПЛ.
Клубы РПЛ должны подать заявку на регистрацию Кокорина до 17 сентября
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Зенит» и любой другой клуб действительно могут заявить Александра Кокорина в течение 30 дней после официального закрытия трансферного окна, так как он пребывает в статусе свободного агента. Однако заявку на его регистрацию клуб должен подать в Комитет по статусу игроков РФС в первые 14 дней указанного срока, соответственно, до 16 сентября включительно. После этого, если все документы будут одобрены, до 2 октября он должен быть заявлен. То есть, должны быть соблюдены два условия», — рассказал Прокопец в интервью RT.

Ранее в пресс-службе РПЛ подтвердили, что футболист Александр Кокорин, чьё ходатайство об условно-досрочном освобождении было удовлетворено Алексеевским районным судом Белгородской области, может быть дозаявлен «Зенитом» или любым другим клубом до наступления 3 октября.

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