СМИ: «Краснодар» обсудит возможность продления сотрудничества с Мамаевым

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Российский футбольный клуб «Краснодар» намерен обсудить возможность продления сотрудничества с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.
СМИ: «Краснодар» обсудит возможность продления сотрудничества с Мамаевым
  • © Илья Питалёв
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», клуб, прежде намеревавшийся досрочно разорвать трудовое соглашение, в свете кадровых проблем, связанных с травмами игроков, намерен обсудить возможность продолжения сотрудничества с Мамаевым.

31-летний хавбек играл за «Краснодар» с 2013 года.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО. 

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб.

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