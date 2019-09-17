СМИ: «Краснодар» обсудит возможность продления сотрудничества с Мамаевым
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», клуб, прежде намеревавшийся досрочно разорвать трудовое соглашение, в свете кадровых проблем, связанных с травмами игроков, намерен обсудить возможность продолжения сотрудничества с Мамаевым.
31-летний хавбек играл за «Краснодар» с 2013 года.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб.