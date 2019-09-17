СМИ: «Краснодар» обсудит возможность продления сотрудничества с Мамаевым

Российский футбольный клуб «Краснодар» намерен обсудить возможность продления сотрудничества с вышедшим на свободу полузащитником Павлом Мамаевым.

Как сообщает «Чемпионат», клуб, прежде намеревавшийся досрочно разорвать трудовое соглашение, в свете кадровых проблем, связанных с травмами игроков, намерен обсудить возможность продолжения сотрудничества с Мамаевым.

31-летний хавбек играл за «Краснодар» с 2013 года.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что агент высказался о перспективах Мамаева перейти в европейский клуб.