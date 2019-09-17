Кокорин отсутствует в заявке «Зенита» на сезон

На данный момент нападающий Александр Кокорин не находится в заявке санкт-петербургского «Зенита» на сезон-2019/20.

По состоянию на 13:00 17 сентября форвард Александр Кокорин не включён в заявку «Зенита» на сезон-2019/20.

Также нападающий отсутствует и в составе команды «Сочи», об интересе которой к Кокорину сообщалось ранее.

За свою карьеру Кокорин защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи». В составе «Зенита» форвард провёл 92 матча и забил 34 мяча.

Ранее в Госдуме оценили шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в сборную России по футболу.