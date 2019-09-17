Кокорин отсутствует в заявке «Зенита» на сезон
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- РИА Новости
По состоянию на 13:00 17 сентября форвард Александр Кокорин не включён в заявку «Зенита» на сезон-2019/20.
Также нападающий отсутствует и в составе команды «Сочи», об интересе которой к Кокорину сообщалось ранее.
За свою карьеру Кокорин защищал цвета московского «Динамо» и махачкалинского «Анжи». В составе «Зенита» форвард провёл 92 матча и забил 34 мяча.
Ранее в Госдуме оценили шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в сборную России по футболу.