Депутат оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться в сборную России
- © Илья Питалёв
- РИА Новости
«Радоваться должны их родители и родственники. Если у посторонних людей эта ситуация вызывает радость или негодование, то это полный бред. Они должны сами захотеть вернуться на прежний футбольный уровень. Если они готовы и хотят, если приложат максимум усилий и получат возможность игровой практики», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».
Он отметил, что Кокорину и Мамаеву по силам не только вернуться в футбол, но и получить место в сборной России.
«Всё зависит от них. Это спорт, и здесь побеждают не тюремные сроки, а профессиональные качества и настрой игрока. Если серьёзно, то это был очень хороший для них урок на всю жизнь», — добавил депутат.
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.