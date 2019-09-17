Депутат оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться в сборную России

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал выход футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на свободу по УДО.

«Радоваться должны их родители и родственники. Если у посторонних людей эта ситуация вызывает радость или негодование, то это полный бред. Они должны сами захотеть вернуться на прежний футбольный уровень. Если они готовы и хотят, если приложат максимум усилий и получат возможность игровой практики», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Он отметил, что Кокорину и Мамаеву по силам не только вернуться в футбол, но и получить место в сборной России.

«Всё зависит от них. Это спорт, и здесь побеждают не тюремные сроки, а профессиональные качества и настрой игрока. Если серьёзно, то это был очень хороший для них урок на всю жизнь», — добавил депутат.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева по УДО.

Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.