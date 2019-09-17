Тренер «Нью-Джерси» впечатлён способностями Гусева

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Ассистент главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Рик Ковальски оценил игру российского форварда Никиты Гусева.
Тренер «Нью-Джерси» впечатлён способностями Гусева
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«Он умеет обмануть соперника, заставить подумать, что он сделает одно, а делает другое. Если честно, я думал, что он будет больше бросать, даже в моменте с победным голом. Но он видел развитие ситуации ещё до того, как вошёл в зону, знал, что Джек Хьюз поедет к воротам. Сегодня я был впечатлён его способностями плеймейкера», — приводит слова Ковальски пресс-служба клуба.

27-летний россиянин стал автором результативной передачи в овертайме предсезонного матча с «Бостон Брюинз», завершившегося со счётом 4:3.

Гусев летом был обменян из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Джерси» и подписал с «Дэвилз» двухлетний контракт.

Ранее сообщалось, что профсоюз игроков не будет досрочно выходить из коллективного соглашения с НХЛ.

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