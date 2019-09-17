Тренер: Кокорин будет стажироваться в «Сочи»

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Тренер Александр Петренко, который судил матчи с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева на территории исправительной колонии №4 в Белгородской области, рассказал, где футболисты хотят продолжить карьеру.
Тренер: Кокорин будет стажироваться в «Сочи»
  • © Илья Питалёв
  • globallookpress.com

«Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи», — цитирует Петренко «Спорт-Экспресс».

По его словам, об этом он узнал после разговора с футболистами по окончании матча между командой Кокорина и Мамаева с офицерским составом исправительного учреждения.

Он также рассказал, что матч между коллективами завершился со счётом 6:5, но по ходу встречи команда Кокорина и Мамаева вела с преимуществом в пять забитых мячей.

17 сентября Кокорин и Мамаев вышли на свободу.

Ранее в грозненском «Ахмате» сообщили, что готовы предложить контракт Мамаеву.

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