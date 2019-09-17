ВФЛА назвала окончательную заявку на ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) огласила окончательную заявку, составленную из российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, на чемпионат мира 2019 года в Катаре.
ВФЛА назвала окончательную заявку на ЧМ по лёгкой атлетике в Катаре
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В список вошли 29 спортсменов:

— прыжки в высоту: Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк;

— прыжки с шестом: Анжелика Сидорова, Ирина Иванова и Алёна Лутковская;

— прыжки в длину: Дарья Клишина и Елена Соколова;

— тройной прыжок: Дмитрий Сорокин и Алексей Фёдоров;

— толкание ядра: Максим Афонин и Александр Лесной;

— метание молота: Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева и Софья Палкина;

— метание диска: Алексей Худяков;

— десятиборье: Илья Шкуренёв;

— спортивная ходьба: Яна Смердова и Василий Мизинов;

— марафон: Сардана Трофимова и Фёдор Шутов;

— бег: Полина Миллер и Ксения Аксенова (400 м), Вера Рудакова и Валерия Андреева (400 м с барьерами), Анна Тропина и Екатерина Ивонина (3000 м с препятствиями), а также Сергей Шубенков (110 м с барьерами).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее Елена Исинбаева высказала сомнения, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под национальным флагом.

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