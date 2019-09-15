Исинбаева сомневается, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под национальным флагом

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Двукратная чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила сомнения, что легкоатлеты сборной России смогут выступить под флагом страны на чемпионате мира, который пройдет в катарской Дохе.
Исинбаева сомневается, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под национальным флагом
  • AFP

«На чемпионате мира будут российские спортсмены, но я не уверена, смогут ли они соревноваться под российским флагом. Конечно, мы надеемся, что совет IAAF состоится перед чемпионатом мира и они примут решение снять санкции», — приводит слова Исинбаевой Inside the Games.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2016 году. Была составлена дорожная карта, выполнение всех пунктов которой является обязательным условием для восстановления организации в правах.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что Екатерина Ивонина планирует выступить на ЧМ в Дохе.

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