Исинбаева сомневается, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под национальным флагом
- AFP
«На чемпионате мира будут российские спортсмены, но я не уверена, смогут ли они соревноваться под российским флагом. Конечно, мы надеемся, что совет IAAF состоится перед чемпионатом мира и они примут решение снять санкции», — приводит слова Исинбаевой Inside the Games.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2016 году. Была составлена дорожная карта, выполнение всех пунктов которой является обязательным условием для восстановления организации в правах.
С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что Екатерина Ивонина планирует выступить на ЧМ в Дохе.