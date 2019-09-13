Легкоатлетка Ивонина планирует выступить на ЧМ в Дохе
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«Конечно же, очень обрадовалась. Я не прерывала тренировок и собираюсь поехать на чемпионат мира в Доху. Этот сезон выдался сложным, у меня был стрессовый перелом, я пропустила немало стартов. Весть о получении допуска добавила мне сил и настроения, и это обязательно отразится на моих тренировках. Хотя мне очень не хватает международного опыта, ведь этот допуск IAAF — первый для меня», — приводит слова Ивониной ТАСС.
25-летняя бегунья выполнила норматив для участия в предстоящем чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в катарской Дохе с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков высказался о ситуации с восстановлением IAAF и предоставлением спортсменам нейтрального статуса.