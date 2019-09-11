Шубенков высказался о ситуации с восстановлением IAAF и предоставлением спортсменам нейтрального статуса

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, специализирующийся на беге на 110 м с барьерами, высказал мнение о ситуации с допуском российских спортсменов к выступлениям на международных стартах под нейтральным флагом накануне старта чемпионата мира 2019 года, а также о восстановлении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в правах.

«Думаю, что если решение на этом конгрессе IAAF будет положительное, то всё равно с пометкой «приступить к исполнению после чемпионата мира». Это только домыслы, я ни в коем случае не претендую на истину, но мне кажется, что будет что-то похожее на вариант с Пхёнчханом, который обсуждался в МОК, но в итоге не был принят. Что сейчас вы выступаете в нейтральном статусе, а там, если всё нормально, на закрытии поднимете свой флаг», — приводит слова Шубенкова РИА Новости.

Он отметил, что не исключает варианта, при котором ВФЛА будет восстановлена, но сохранятся условия по пулу тестирования и индивидуальным допускам спортсменов.

«IAAF Россию может допустить, но всё равно тех спортсменов, которых они не хотят видеть, не допустят», — добавил Шубенков.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее Дмитрий Шляхтин выразил надежду, что до старта чемпионата мира IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам.