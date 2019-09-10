Шляхтин надеется, что до старта ЧМ IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предоставить нейтральный статус 11 российским спортсменам.
Шляхтин надеется, что до старта ЧМ IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Хорошая новость для нас, семь из 11 получивших допуск имеют выполненный норматив для участия в чемпионате мира. Надеемся, что в преддверии мирового первенства у нас будут ещё допуски, во всяком случае несколько раз мы обращались в IAAF с просьбой ускорить рассмотрение заявок наших спортсменов», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

Он отметил, что ВФЛА пока не может комментировать причины отказов в предоставлении нейтрального статуса, поскольку ещё не получила от IAAF копии решений.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что получившие нейтральный статус Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике.

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