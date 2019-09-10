Шляхтин надеется, что до старта ЧМ IAAF предоставит нейтральный статус ещё нескольким россиянам
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- РИА Новости
«Хорошая новость для нас, семь из 11 получивших допуск имеют выполненный норматив для участия в чемпионате мира. Надеемся, что в преддверии мирового первенства у нас будут ещё допуски, во всяком случае несколько раз мы обращались в IAAF с просьбой ускорить рассмотрение заявок наших спортсменов», — приводит слова Шляхтина ТАСС.
Он отметил, что ВФЛА пока не может комментировать причины отказов в предоставлении нейтрального статуса, поскольку ещё не получила от IAAF копии решений.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что получившие нейтральный статус Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике.