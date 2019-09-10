Получившие нейтральный статус Акименко и Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике

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Прыгун в высоту Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин, специализирующийся на тройном прыжке, будут включены в заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года.
Получившие нейтральный статус Акименко и Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике
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Об этом сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, слова которого передаёт ТАСС.

Он также не исключил, что другие атлеты, получившие 19 сентября допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступления в нейтральном статусе, также могут быть включены в заявку.

«По остальным спортсменам мне требуется уточнить информацию», — пояснил специалист.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что IAAF отказала чемпионке ОИ Анне Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса.

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