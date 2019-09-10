Получившие нейтральный статус Акименко и Сорокин будут внесены в заявку на ЧМ по лёгкой атлетике

Прыгун в высоту Михаил Акименко и Дмитрий Сорокин, специализирующийся на тройном прыжке, будут включены в заявку на чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский, слова которого передаёт ТАСС.

Он также не исключил, что другие атлеты, получившие 19 сентября допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на выступления в нейтральном статусе, также могут быть включены в заявку.

«По остальным спортсменам мне требуется уточнить информацию», — пояснил специалист.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что IAAF отказала чемпионке ОИ Анне Чичеровой в предоставлении нейтрального статуса.