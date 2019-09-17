Тренер «Уфы» Евсеев заявил, что доволен ничьей с «Динамо»
«Доволен — сыграли вничью. Одно очко в копилку», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».
Он отметил, что во втором тайме бело-голубые создали много моментов у ворот его команды. По его словам, это происходило из-за ошибок «Уфы» и быстрых атак «Динамо».
«Что могу сказать об Игбуне? Ну как он в этом матче сыграл? Не забил. Вот и весь ответ», — заключил Евсеев.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 0:0.
«Уфа» с 11 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» находится на две строчки ниже, имея в своём активе десять баллов.
В следующем туре бело-голубые сыграют с «Сочи», а уфимцы встретятся с московским «Спартаком».
Ранее наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что его подопечные должны были реализовывать моменты в матче с «Уфой».