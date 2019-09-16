Хохлов заявил, что «Динамо» должно было реализовывать моменты в матче с «Уфой»
«У «Динамо» были моменты, их нужно было реализовывать», — сказал специалист в эфире «Матч Премьер».
По его словам, одна из проблем заключается в том, что он планировал выпустить другой состав: вместо Себастьяна Шиманьски должен был выйти Клинтон Н'Жье, но француз получил травму прямо перед игрой. Хохлов также оценил игру Вячеслава Грулёва и Сильвестра Игбуна.
«Хотелось бы, чтобы игроки активнее выходили на замену, Грулёва изначально наигрывали в центре, но пришлось выпустить его на фланг. Игбун закрывает позицию центрального нападающего, у него была первая игра, он старался», — заключил Хохлов.
На данный момент «Динамо» находится на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе десять баллов.
Ранее «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» в девятом туре РПЛ.