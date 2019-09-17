СМИ: Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри отказался возглавить «Монако»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения возглавить «Монако», так как рассчитывает дождаться предложения от ПСЖ.

Об этом сообщает RMC.

На данный момент парижский коллектив тренирует Томас Тухель, но по информации издания, он может покинуть команду из-за неудач на международной арене.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года, дважды выводя туринский клуб в финал Лиги чемпионов. Помимо этого туринцы вместе с Аллегри пять раз становились чемпионами итальянской Серии А, четыре раза выигрывали Кубок страны, и дважды — Суперкубок страны.

«Монако» после пяти туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. ПСЖ же является лидером чемпионата.

Ранее Аллегри рассказал, как долго собирается отдыхать от тренерской деятельности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить