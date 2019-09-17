СМИ: Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри отказался возглавить «Монако»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения возглавить «Монако», так как рассчитывает дождаться предложения от ПСЖ.

Об этом сообщает RMC.

На данный момент парижский коллектив тренирует Томас Тухель, но по информации издания, он может покинуть команду из-за неудач на международной арене.

Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года, дважды выводя туринский клуб в финал Лиги чемпионов. Помимо этого туринцы вместе с Аллегри пять раз становились чемпионами итальянской Серии А, четыре раза выигрывали Кубок страны, и дважды — Суперкубок страны.

«Монако» после пяти туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. ПСЖ же является лидером чемпионата.

Ранее Аллегри рассказал, как долго собирается отдыхать от тренерской деятельности.