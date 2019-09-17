СМИ: Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри отказался возглавить «Монако»
Об этом сообщает RMC.
На данный момент парижский коллектив тренирует Томас Тухель, но по информации издания, он может покинуть команду из-за неудач на международной арене.
Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года, дважды выводя туринский клуб в финал Лиги чемпионов. Помимо этого туринцы вместе с Аллегри пять раз становились чемпионами итальянской Серии А, четыре раза выигрывали Кубок страны, и дважды — Суперкубок страны.
«Монако» после пяти туров занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. ПСЖ же является лидером чемпионата.
Ранее Аллегри рассказал, как долго собирается отдыхать от тренерской деятельности.