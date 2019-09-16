Агент высказался о возможном назначении экс-наставника «Арсенала» Венгера в «Спартак»

Известный футбольный агент Шандор Варга не исключил вариант, при котором бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер возглавит московский «Спартак».

«Может ли Венгер возглавить «Спартак»? В принципе, это красно-белая команда — как раз такие и тренировал Арсен: «Нанси», «Монако», «Арсенал»… Так что почему нет», — цитирует Варгу Sport24.

При этом он отметил, что никаких переговоров по поводу возможной работы специалиста в Москве не было, поэтому об этом нельзя сказать ничего конкретного.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский «Нагоя Грампус».

«Спартак» на данный момент тренирует Олег Кононов. По итогам девяти туров нынешнего сезона красно-белые с 14 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее эксперт Евгений Ловчев назвал наставника «Ростова» Валерия Карпина лучшим кандидатом на пост главного тренера «Спартака».