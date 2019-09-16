Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предложил внести коррективы в хоккейные правила.

«Мне бы хотелось вернуть затемнённые визоры. Мне они очень нравились. Если хоккеисту хочется носить такой визор, у него должно быть право на это», — приводит слова россиянина Sportsnet.

Он отметил, что считает неправдой слова некоторых вратарей о том, что из-за визора им не видно глаз атакующего игрока, так как сам бросок по воротам происходит за считаные секунды.

«Это правило нужно изменить, ведь мы играем для болельщиков. Поклонники хотят видеть что-то новое и интересное, а не просто хоккеистов», — сказал Овечкин.

Форвард играет за «Кэпиталз» в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. В 2018 году Овечкин стал с «Вашингтоном» обладателем Кубка Стэнли.

Ранее нападающий Илья Ковальчук выразил уверенность, что «Лос-Анджелес Кингз» может завоевать Кубок Стэнли.