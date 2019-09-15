Ковальчук верит, что «Лос-Анджелесу» по силам завоевать Кубок Стэнли

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
Ковальчук верит, что «Лос-Анджелесу» по силам завоевать Кубок Стэнли
  • © Adam Davis/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я верю, что нам это по силам. В НХЛ всё возможно. «Сент-Луис» выиграл Кубок, а в середине сезона «Блюз» занимал последнее место в лиге. Надо работать, играть как команда. В одиночку ничего не сделаешь. Побеждает команда. У нас будут новички, но здесь есть костяк, и лидеры знают, что нужно для победы. Это самое главное», — приводит слова Ковальчука пресс-служба лиги.

По итогам минувшего сезона «Лос-Анджелес» занял последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Ковальчук сыграл в 64 матчах и записал в свой актив 34 (16 + 18) очка.

Ранее сообщалось, что НХЛ дисквалифицировала Евгения Кузнецова на три матча за употребление кокаина.

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