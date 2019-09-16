Гендиректор «Уфы» отреагировал на блокировку клуба со стороны Игбуна в Instagram

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал действия экс-форварда команды Сильвестра Игбуна, также известного как Слай, по блокировке Instagram коллектива из Башкирии.

«Не знаю, почему Слай заблокировал наш аккаунт в Instagram, его право. Думаю, что у него это получилось случайно», — цитирует гендиректора «Чемпионат».

При этом он отметил, что игроку не закрыта дорога в команду.

«Сегодня он игрок «Динамо», но принадлежит «Уфе». Никогда не говори «никогда», — сказал Газизов.

Игбун перешёл в «Динамо» на правах аренды 2 сентября.

Игбун выступал за «Уфу» с 2015 года. За это время он провёл за коллектив из столицы Башкирии 119 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в Instagram.