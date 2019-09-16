Футболист «Динамо» Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в Instagram

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Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун, который 2 сентября перешёл в стан бело-голубых на правах аренды из «Уфы», заблокировал аккаунт своего бывшего клуба в Instagram.
Футболист «Динамо» Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в Instagram
  • © Dynamo Moscow FC

«Мы так хотели отметить Слая в предыдущей сторис, но, к сожалению, он заблокировал аккаунт ФК «Уфа». Зачем, Сильвестр?» — написано в сторис в Instagram уфимского клуба.

Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» — «Динамо» состоится 16 сентября в 20:00 по мск. При этом Игбун имеет право выйти на поле в этой встрече.

Игбун выступал за «Уфу» с 2015 года. За это время он провёл за коллектив из столицы Башкирии 119 матчей, забил 27 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Уфы» намерен зимой пройти стажировку в «Манчестер Сити».

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