Гендиректор «Уфы» намерен зимой пройти стажировку в «Манчестер Сити»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что зимой собирается поехать на стажировку в английский «Манчестер Сити».

«Планирую поехать зимой на стажировку в «Манчестер Сити». Тренерский штаб тоже поедет? Будем решать ближе к делу», — цитирует Газизова Sport24.

В 2016 году «Уфа» продала в «Манчестер Сити» хавбека Александра Зинченко, после чего между клубами было заключено соглашение о сотрудничестве.

После восьми туров Российской премьер-лиги «Уфа» занимает 10-е место.

Ранее сообщалось, что в матче девятого тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» будет использоваться VAR.