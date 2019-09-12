Гендиректор «Уфы» намерен зимой пройти стажировку в «Манчестер Сити»

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что зимой собирается поехать на стажировку в английский «Манчестер Сити».
Гендиректор «Уфы» намерен зимой пройти стажировку в «Манчестер Сити»
  • РИА Новости

«Планирую поехать зимой на стажировку в «Манчестер Сити». Тренерский штаб тоже поедет? Будем решать ближе к делу», — цитирует Газизова Sport24.

В 2016 году «Уфа» продала в «Манчестер Сити» хавбека Александра Зинченко, после чего между клубами было заключено соглашение о сотрудничестве.

После восьми туров Российской премьер-лиги «Уфа» занимает 10-е место.

Ранее сообщалось, что в матче девятого тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» будет использоваться VAR.

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