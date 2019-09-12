Гендиректор «Уфы» намерен зимой пройти стажировку в «Манчестер Сити»
- РИА Новости
«Планирую поехать зимой на стажировку в «Манчестер Сити». Тренерский штаб тоже поедет? Будем решать ближе к делу», — цитирует Газизова Sport24.
В 2016 году «Уфа» продала в «Манчестер Сити» хавбека Александра Зинченко, после чего между клубами было заключено соглашение о сотрудничестве.
После восьми туров Российской премьер-лиги «Уфа» занимает 10-е место.
Ранее сообщалось, что в матче девятого тура РПЛ «Динамо» — «Уфа» будет использоваться VAR.