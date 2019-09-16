«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд в КХЛ

Казанский «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе казанцев отличились Игорь Ожиганов, Артём Галимов, Патрис Кормье и Станислав Галиев. На это ответили шайбами игроки гостей Адам Лишка, Даниил Вовченко, Вадим Кудако.

Для подопечных Дмитрия Квартального эта победа стала четвёртой подряд.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Северсталь» — с подольским «Витязем».

Ранее СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.