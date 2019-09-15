СКА одолел «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский СКА одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:2.

В составе армейцев отличились Ярно Коскиранта, Наиль Якупов и Йори Лехтеря. У коллектива из Хельсинки шайбы забрасывали Петри Контиола и Хенрик Хаапала.

В следующем матче СКА сыграет с «Сочи», а «Йокерит» — с минским «Динамо».

В других матчах игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» победил челябинский «Трактор» (2:1), нижегородское «Торпедо» оказалось сильнее омского «Авангарда» (3:0), а минское «Динамо» взяло верх над магнитогорским «Металлургом» (3:2).

Ранее «Спартак» проиграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ.