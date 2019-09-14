«Спартак» проиграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

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Московский «Спартак» уступил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Спартак» проиграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу в матче забросил Андрей Алтыбармакян.

В параллельных играх нижнекамский «Нефтехимик» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» (3:5), череповецкая «Северсталь» в серии буллитов одолела московское «Динамо» (3:2), а подольский «Витязь» также по буллитам переиграл новосибирскую «Сибирь» (3:2). 

Ранее «Салават Юлаев» нанёс «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ.

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