«Салават Юлаев» нанёс «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ

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Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Салават Юлаев» нанёс «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Теэму Хартикайнен, Илья Баранов и Никита Сошников. У дальневосточного коллектива шайбы забросили Антон Лазарев и Игорь Руденков.

Для «Амура» это поражение стало шестым подряд со старта сезона.

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил челябинскому «Трактору» (1:2).

Ранее «Металлург» потерпел третье поражение подряд при Воробьёве, проиграв «Ак Барсу».

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