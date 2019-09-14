«Салават Юлаев» нанёс «Амуру» шестое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:2.

В составе хозяев отличились Теэму Хартикайнен, Илья Баранов и Никита Сошников. У дальневосточного коллектива шайбы забросили Антон Лазарев и Игорь Руденков.

Для «Амура» это поражение стало шестым подряд со старта сезона.

В другом матче игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» уступил челябинскому «Трактору» (1:2).

Ранее «Металлург» потерпел третье поражение подряд при Воробьёве, проиграв «Ак Барсу».