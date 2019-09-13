«Металлург» потерпел третье поражение подряд при Воробьёве, проиграв «Ак Барсу»

Магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Микаэля Викстранда и Даниса Зарипова. «Металлург» ответил голом Андрея Локтионова.

Для магнитогорской команды это третье поражение подряд после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва на посту главного тренера команды.

В параллельном матче «Торпедо» на своём льду в овертайме взяло верх над «Йокеритом» со счётом 6:5.

Ранее сообщалось, что ЦСКА всухую обыграл СКА в матче КХЛ.