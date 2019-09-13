«Металлург» потерпел третье поражение подряд при Воробьёве, проиграв «Ак Барсу»
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Микаэля Викстранда и Даниса Зарипова. «Металлург» ответил голом Андрея Локтионова.
Для магнитогорской команды это третье поражение подряд после смены Йозефа Яндача на Илью Воробьёва на посту главного тренера команды.
В параллельном матче «Торпедо» на своём льду в овертайме взяло верх над «Йокеритом» со счётом 6:5.
Ранее сообщалось, что ЦСКА всухую обыграл СКА в матче КХЛ.